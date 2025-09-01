Donnerie SIRCTOM Andancette
Donnerie SIRCTOM Andancette lundi 1 septembre 2025.
Donnerie
SIRCTOM 6, ZA les Payots Andancette Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-01 09:00:00
fin : 2025-09-27 16:00:00
Date(s) :
2025-09-01 2025-09-08 2025-09-15 2025-09-27
Faisons de cette 2ème édition de la Donnerie une réussite collective pour moins de déchets et plus de solidarité!
SIRCTOM 6, ZA les Payots Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 87 87 contact@sirctom.fr
English :
Let’s make this 2nd edition of La Donnerie a collective success for less waste and more solidarity!
German :
Wir wollen die zweite Ausgabe der Donnerie zu einem gemeinsamen Erfolg für weniger Müll und mehr Solidarität machen!
Italiano :
Facciamo in modo che questa seconda edizione de La Donnerie sia un successo collettivo per meno rifiuti e più solidarietà!
Espanol :
¡Hagamos de esta 2ª edición de La Donnerie un éxito colectivo por menos residuos y más solidaridad!
L'événement Donnerie Andancette a été mis à jour le 2025-08-30