Donnerie SIRCTOM Andancette

Donnerie SIRCTOM Andancette lundi 1 septembre 2025.

Donnerie

SIRCTOM 6, ZA les Payots Andancette Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-01 09:00:00

fin : 2025-09-27 16:00:00

Date(s) :

2025-09-01 2025-09-08 2025-09-15 2025-09-27

Faisons de cette 2ème édition de la Donnerie une réussite collective pour moins de déchets et plus de solidarité!

SIRCTOM 6, ZA les Payots Andancette 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 03 87 87 contact@sirctom.fr

English :

Let’s make this 2nd edition of La Donnerie a collective success for less waste and more solidarity!

German :

Wir wollen die zweite Ausgabe der Donnerie zu einem gemeinsamen Erfolg für weniger Müll und mehr Solidarität machen!

Italiano :

Facciamo in modo che questa seconda edizione de La Donnerie sia un successo collettivo per meno rifiuti e più solidarietà!

Espanol :

¡Hagamos de esta 2ª edición de La Donnerie un éxito colectivo por menos residuos y más solidaridad!

