Donnerie de Poilly Salle des fêtes Poilly-sur-Tholon

Donnerie de Poilly

Salle des fêtes Place de l’Église Poilly-sur-Tholon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 14:00:00

fin : 2026-02-14 16:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Donnez si vous pouvez prenez si vous voulez, dans la limite du raisonnable, hors livres et vêtements.

Venez nombreux ! .

English : Donnerie de Poilly

L’événement Donnerie de Poilly Poilly-sur-Tholon a été mis à jour le 2026-01-31 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)