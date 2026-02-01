Donnerie de Poilly Salle des fêtes Poilly-sur-Tholon
Donnerie de Poilly
Salle des fêtes Place de l’Église Poilly-sur-Tholon Yonne
Début : 2026-02-14 14:00:00
fin : 2026-02-14 16:00:00
2026-02-14
Donnez si vous pouvez prenez si vous voulez, dans la limite du raisonnable, hors livres et vêtements.
Venez nombreux ! .
Salle des fêtes Place de l’Église Poilly-sur-Tholon 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
