Donnez du goût à votre carrière !visite boulangerie LOUISE !!! Explorez, Apprenez, Échangez ! Saint-Mard – Agence Mitry-Mory Saint-Mard

Donnez du goût à votre carrière !visite boulangerie LOUISE !!! Explorez, Apprenez, Échangez ! Mardi 18 novembre, 09h00 Saint-Mard – Agence Mitry-Mory Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T09:00:00 – 2025-11-18T11:00:00

Passionnés par l’agroalimentaire ? Rejoignez-nous pour une journée immersive dédiée à la découverte des métiers et entreprises du secteur ! Organisé durant la semaine de l’industrie, cette visite gourmande vous propose : Au programme : visites d’entreprises, présentations détaillées et échanges avec des professionnels. Vous explorerez le stockage, le reconditionnement et la production locale de micro-pousses. réseautage. Une opportunité unique pour comprendre les rôles et responsabilités dans l’

