Donnez-moi un Coupable au hasard

Rue Lafayette Bellac Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-18

fin : 2025-11-18

Date(s) :

2025-11-18

C’est l’histoire d’une vengeance. Albertine est une justicière qui part en guerre contre les chiffres, ces chiffres scandaleux et trop longtemps silencieux que notre époque dévoile peu à peu les femmes et les enfants victimes de violence, les abus de pouvoir inhérents au système… Allez hop, elle vous embarque dans une sorte de road trip avec sa sœur Adèle. C’est cash, c’est trash, et c’est aussi très drôle. L’art ça soulage, et c’est déjà ça !

Spectatrices, vous êtes prêtes ? Spectateurs, c’est ok ? Qui va-t-on punir ? Qui va-t-on sacrifier ? Accrochez-vous, il va falloir choisir ! .

Rue Lafayette Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Donnez-moi un Coupable au hasard

German : Donnez-moi un Coupable au hasard

Italiano :

Espanol : Donnez-moi un Coupable au hasard

L’événement Donnez-moi un Coupable au hasard Bellac a été mis à jour le 2025-11-12 par Terres de Limousin