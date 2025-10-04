Donnez moi un coupable au Hasard Compagnie Vagu’Only Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire
Donnez moi un coupable au Hasard Compagnie Vagu'Only Le Château Barbezieux-Saint-Hilaire samedi 4 octobre 2025.
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Alors, le sujet c’est la sexualité. Enfin non, plutôt la séduc… ou les violences… euh… le patriarcat ?
Bref, le système… et c’est documenté, hein !
Le Château Communauté de communes 4B Sud Charente service culturel Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 32 02
English : Donnez moi un coupable au Hasard Compagnie Vagu’Only
At the beginning of it all, a storyteller and a musician delightedly dip their fingers into a jar of wild blueberry jam. So what?
German : Donnez moi un coupable au Hasard Compagnie Vagu’Only
Das Thema ist also Sexualität. Nein, eher die Verführung oder die Gewalt, das Patriarchat?
Kurz gesagt, das System… und es ist dokumentiert, nicht wahr?
Italiano : Donnez moi un coupable au Hasard Compagnie Vagu’Only
Dunque, il tema è la sessualità. Beh, no, piuttosto la seduzione o la violenza o il patriarcato?
In breve, il sistema, ed è documentato!
Espanol : Donnez moi un coupable au Hasard Compagnie Vagu’Only
Así que el tema es la sexualidad. Pues no, más bien la seducción? o la violencia? er? el patriarcado?
En resumen, el sistema… ¡y está documentado!
