Donnez-moi un coupable au hasard Théâtre du Cloître Bellac

Début : 2025-11-18T20:00:00 – 2025-11-18T21:30:00

Fin : 2025-11-18T20:00:00 – 2025-11-18T21:30:00

Alors, le sujet c’est la sexualité. Enfin non, plutôt la séduc… ou les violences… euh… le patriarcat ? Bref, le système… et c’est documenté, hein ! Mais les comédiennes et les comédiens ne sont pas toujours d’accord entre eux et ça discute pas mal avec la metteure… euh mettrice… On dit comment déjà ?

Bon, peu importe, c’est l’histoire d’une vengeance. Une sorte de road trip. Avec une justicière.

Spectatrices, vous êtes prêtes ? Spectateurs, c’est ok ? Qui va-t-on punir ? Qui va-t-on sacrifier ?

Accrochez-vous, il va falloir choisir !

Comédienne, Gaëlle Lebert a joué dans de nombreuses comédies aussi bien au théâtre qu’à la télévision et au cinéma. Elle est la directrice artistique de la Compagnie Vagu’Only depuis 2009 et a mis en scène une dizaine de spectacles avec une équipe d’artistes et de techniciens fidèles et complices, qu’elle retrouve ici pour créer la première pièce qu’elle signe à la fois en tant qu’autrice et metteuse en scène.

Dans Donnez-moi un coupable au hasard, elle aborde à travers l’histoire d’Albertine les thèmes du désir, de la domination, du patriarcat et des agressions sexuelles avec une radicalité explosive, ponctuée d’humour.

La Compagnie Vagu’Only a organisé plusieurs collectes de témoignages anonymes sur le thème des violences sexuelles et sexistes au cours du processus de création et continue à proposer autour de ce spectacle des rencontres et des débats pour prévenir et sensibiliser.

Théâtre du Cloître Rue La Fayette, 87300 Bellac Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Inauguré en 2002, le Théâtre du Cloître, avec son architecture contemporaine, s'inscrit parfaitement dans le paysage rural et côtoie avec élégance les bâtiments du passé, tels le cloître du XIXe siècle ou l'ancien dispensaire.

