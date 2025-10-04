Donnez une deuxième vie à vos livres ! Médiathèque municipale d’Aspet Aspet

Ateliers créatifs intergénérationnels – Donnez une seconde vie aux livres !

Participez à un moment de créativité en famille ou entre amis ! Lors de cet atelier, petits et grands apprendront à transformer de vieux livres en objets uniques : un adorable hérisson décoratif et de jolies fleurs en papier.

Guidés étape par étape, vous découvrirez comment plier, découper et assembler les pages pour créer ces œuvres originales. Une belle occasion de recycler, de partager un moment convivial et de repartir avec vos propres créations.

Médiathèque municipale d’Aspet 12 rue Armand Latour 31160 Aspet Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 40 22

