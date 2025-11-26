Donnez vie aux animaux d’un livre en leur brodant des écharpes et des bonnets ! Bibliothèque François Villon Paris

Après avoir reproduit l’animal de leur choix sur du canevas, les participant·e·s réaliseront une broderie à l’aide de fils de laine pour l’habiller d’écharpes, de bonnets ou encore de cravates.

L’occasion de développer sa créativité en jouant sur les textures, les couleurs…

Cet atelier est proposé dans le cadre de notre cycle « sur le fil » autour du textile.

Plus d’informations sur Marie-Noëlle Horvath

Un atelier en compagnie de l’autrice-illustratrice Marie-Noëlle Horvath pour faire l’expérience du maniement du fil à partir des illustrations de l’album « Tous emmitouflés ». De 4 à 6 ans

Le samedi 31 janvier 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/ https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon/