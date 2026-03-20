Donnez votre sang au Stade de la Beaujoire Stade de la Beaujoire Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 15:30 – 19:30

Gratuit : non Sur rendez-vous Prendre rendez-vous : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte/151517/sang/30-01-2026 Adulte, Tout public

L’Établissement français du sang vous donne rendez-vous pour donner votre sang :Mercredi 25 mars 2026 de 10h à 13h et de 15h30 à 19h30 au Stade de la Beaujoire Depuis 5 ans, la solidarité a trouvé sa place au Stade de la Beaujoire. Le Fonds de Dotation du FC Nantes et l’Établissement Français du Sang s’associent à nouveau afin d’organiser une grande collecte de sang le mercredi 25 mars 2026. 220 créneaux sont ouverts afin de mobiliser un maximum de donneurs.Joueurs, adhérents, supporters… toute la grande famille des Canaris est invitée à venir donner son sang dans l’enceinte du stade. Je peux donner mon sang si :- J’ai entre 18 et 70 ans,- Je pèse au moins 50 kg,- Je présente une pièce d’identité avec photo,- Je m’hydrate et je ne suis pas à jeun avant le don.

Stade de la Beaujoire Nantes Erdre Nantes 44300

https://www.fcnantes.com/articles/article2809.php?num=48852



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