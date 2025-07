Donnons des elles au vélo Sous la halle Ennezat

Donnons des elles au vélo Sous la halle Ennezat dimanche 13 juillet 2025.

Donnons des elles au vélo

Sous la halle 23 rue de la République Ennezat Puy-de-Dôme

Neuf femmes cyclistes prendront la route pour rallier Ennezat au Mont-Dore.

Sous la halle 23 rue de la République Ennezat 63720 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 72 82 87 36 donnonsdesellesauvelo@gmail.com

English :

Nine women cyclists will set off from Ennezat to Le Mont-Dore.

German :

Neun Radfahrerinnen werden sich auf den Weg von Ennezat zum Mont-Dore machen.

Italiano :

Nove cicliste partiranno da Ennezat per raggiungere Le Mont-Dore.

Espanol :

Nueve mujeres ciclistas partirán de Ennezat hacia Le Mont-Dore.

