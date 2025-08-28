Dons de sang partagez, donnez Chartres

Dons de sang partagez, donnez Chartres vendredi 5 septembre 2025.

Dons de sang partagez, donnez

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-09-05

fin : 2025-10-14

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-09 2025-09-11 2025-09-15 2025-09-17 2025-09-19 2025-09-22 2025-09-24 2025-09-25 2025-10-08 2025-10-09 2025-10-14 2025-10-16 2025-10-23 2025-10-27 2025-10-29

L’Établissement français du sang (EFS) a besoin de vous pour sauver des vies et couvrir les besoins des malades tout au long de l’année.

.

Regardez le programme pour connaître le lieu Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The Établissement Français du Sang (EFS) needs your help to save lives and meet the needs of patients throughout the year.

German :

Das französische Blutinstitut (EFS) braucht Ihre Hilfe, um das ganze Jahr über Leben zu retten und den Bedarf der Kranken zu decken.

Italiano :

L’Établissement Français du Sang (EFS) ha bisogno del vostro aiuto per salvare vite umane e soddisfare le esigenze dei pazienti durante tutto l’anno.

Espanol :

El Établissement Français du Sang (EFS) necesita tu ayuda para salvar vidas y satisfacer las necesidades de los pacientes durante todo el año.

L’événement Dons de sang partagez, donnez Chartres a été mis à jour le 2025-08-25 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES