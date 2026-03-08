Dons de vélos dans les déchèteries du Haut-Jura

Saint-Claude Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les beaux jours arrivent et un ménage de printemps s’impose

Vous avez sûrement d’anciens vélos qui dorment dans vos greniers ou vos caves ? Vous ne savez pas quoi en faire ? Donnez-leur une seconde vie et faites des heureux

Dons de vélos possibles en déchèteries de Saint-Claude, Orgelet et Boissia jusqu’au samedi 11 avril Vélos tailles ados et adultes.

Le CPIE du Haut-Jura récupère vos anciens vélos et met en place de nombreuses actions auprès de jeunes pour leur permettre d’acquérir et valoriser des compétences en mécanique vélo et d’être autonome sur les réparations courantes de leurs bicycles.

Ces actions donnent également l’occasion à ces jeunes de se doter d’un mode de déplacement écologique et personnalisé.

Durant les vacances scolaires, des stages de réparation seront proposés aux collégiens d’Orgelet, Clairvaux, Arinthod et Moirans en montagne. Trois jours de formation où chacun pourra apprendre la petite mécanique et se doter d’un vélo relooké et fonctionnel ! Vos vélos seront ainsi réemployés et l’écomobilité dans le Haut-Jura favorisé

Contribuez à l’épanouissement des jeunes du Haut-Jura, et donnez une seconde vie à vos vélos abîmés .

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 85 96

L’événement Dons de vélos dans les déchèteries du Haut-Jura Saint-Claude a été mis à jour le 2026-03-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)