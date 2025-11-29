Don’t DJ + Deep Triskell + evenl0ad – Les Transmusicos Blockhaus DY10 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 20:30 –

Gratuit : non 8 € / 10 € 8 € en prévente10 € sur place dans la limite des places disponibles Billetterie : www.helloasso.com/associations/nylon-44/evenements/transmusicos-au-blockhaus-dy10-29-11-2025 Tout public

Concerts de 20h30 à 2h Deep Triskell [BZH] live : Maxime Primault, notamment reconnu pour « Black Zone Myth Chant » (BZMC), a depuis toujours multiplié les projets, parmi lesquels se trouve son nouvel alias, « Deep Triskell ». Avec ce projet, Maxime revient à une musique hypnotique, comme à ses débuts avec le projet « High Wolf », en incorporant des influences de musiques traditionnelles celtiques (principalement pour ses drones dissonants) à une base dub, noise, voire métal pour de longues formes répétitives. Don’t DJ [DE] live : Don’t DJ est le projet solo de Florian Meyer, membre fondateur de l’Institut für Feinmotorik et de The Durian Brothers. L’Allemand s’est taillé une place singulière dans le monde de la musique expérimentale et électronique, mêlant complexité polyrythmique et une touche brute & viscérale indéniable. Connu pour ses sorties sur Em, Berceuse Heroique et son propre label Disk, le son de Meyer défie les conventions, alliant éléments percussifs tribaux traditionnels à des boucles dissonantes qui semblent se replier sur elles-mêmes. evenl0ad [FR] live : Aster et f0xxi forment le duo evenl0ad. Leur musique est un mélange de dream pop, d’ambient et de cyber-folk. À travers ses textes et ses sonorités, elle résonne de poésie et de nonchalance. Mais evenl0ad est avant tout un projet hyper-sentimental. Entre les mélodies de guitare et les nappes synthétiques, deux voix se répondent comme les reflets d’un miroir. Elles nous racontent des histoires où l’ombre et la lumière se confondent… Les Transmusicos, clin d’œil DIY aux fameuses rencontres musicales de nos voisins rennais, reviennent pour une quatrième édition nantaise, les 27, 28 et 29 novembre 2025, qui se jouera en trois temps et plein de mouvements à travers la ville. Avec toujours la même ambition : présenter au public, de manière accessible, de talentueux projets musicaux internationaux, nationaux et locaux portés par des lieux culturels emblématiques d’un Nantes défricheur, engagé et passionné.

Blockhaus DY10 Île de Nantes Nantes 44200

