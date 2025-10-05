Don’t Worry (ouverture de saison) Théâtre Boris-Vian Couëron

Don’t Worry (ouverture de saison) Théâtre Boris-Vian Couëron dimanche 5 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-05 17:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit sur réservation Tout public

Deux genoux meurtris trouvent résilience dans ce spectacle de cirque mêlant jonglerie, équilibre et manipulation. Corps, boîtes et balles s’intercalent et s’enchevêtrent dans une chorégraphie articulée où la souplesse anatomique n’a d’égal que la dextérité. Les interprètes font de deux articulations amochées les socles solides sur lesquels les mouvements s’appuient, dédramatisant ainsi la blessure et sublimant alors le temps de la guérison. Les deux écorchés semblent nous raconter, en rythme et avec poésie « Ne vous inquiétez pas, tout ira mieux » !Compagnie du Long RaccourciDimanche 5 octobre – 11h30 et 17hCirqueTout public à partir de 6 ans – Durée 1h10Gratuit sur réservation

Théâtre Boris-Vian Couëron 44220

02 40 38 58 80 http://www.ville-coueron.fr/theatre-boris-vian/ culture@mairie-coueron.fr