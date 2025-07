Donzère sous terre Donzère

Site du Pont de Robinet Donzère Drôme

Début : Samedi 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Une journée d’initiation à la spéléologie dans le défilé de Donzère.

Site du Pont de Robinet Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 49 02 45

English :

A day of caving initiation in the Donzère gorge.

German :

Ein Tag zur Einführung in die Höhlenforschung in der Schlucht von Donzère.

Italiano :

Una giornata di introduzione alla speleologia nelle gole del Donzère.

Espanol :

Una jornada de iniciación a la espeleología en el desfiladero del Donzère.

