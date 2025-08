DOOD QUINTET Le Baiser Salé Paris

DOOD QUINTET Le Baiser Salé Paris jeudi 11 septembre 2025.

Entre audace et finesse, ce quintet déploie un univers musical où jazz contemporain, jazz latin, funk, nu-jazz et pop s’entrelacent avec élégance et vitalité. Par une écriture collective inventive, il réinterprète les rôles traditionnels du quintet jazz pour créer une expérience sonore intense, fluide et émouvante.

Le quintet se forme en 2020 et réunit cinq jeunes artistes tous issus du Centre des Musique Didier Lockwood (CMDL) aux univers affirmés, liés par une vision ouverte, sensible et contemporaine du jazz. À la trompette etaux compositions, Édouard Monnier, initiateur du projet, impressionne par la précision de son jeu, sa richesse harmonique et son sens aigu de la composition, nourris par un double parcours en jazz et musique classique. Abdelbari Fannush, au saxophone ténor, se distingue par un son profond et habité, un phrasé inspiré des grandes figures du jazz, et une approche intuitive du langage. Nina Gat, au piano, apporte une touche lumineuse et mélodique ; sa capacité à mêler jazz, pop et folk avec subtilité donne à chaque morceau une couleur singulière. À la contrebasse, Simon Desbiolles ancre le groupe avec une grande sensibilité rythmique et une musicalité ancrée dans les traditions comme dans l’expérimentation. Enfin, Ananda Brandao, à la batterie, impressionne par sa polyvalence, son énergie fluide et sa capacité à créer des textures mêlant groove, finesse et influences brésiliennes. Ensemble, ils forment un groupe à l’esthétique cohérente, riche en contrastes et en dialogues musicaux nourris par leurs parcours et influences diverses, d’Ezra Collective à Shai Maestro, de Kenny Wheeler aux Jazz Messengers.

Leur musique puise dans des rythmes chaleureux, des grooves puissants, des textures nuancées et des mélodies enveloppantes, traduisant un métissage sonore à la fois sincère et contemporain.

Découvrez un quintet vibrant où virtuosité, émotion et métissages audacieux réinventent le jazz avec passion et fraîcheur — un rendez-vous musical à ne pas manquer !

Le jeudi 11 septembre 2025

de 21h30 à 23h00

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

