Dooinit Festival – Block Party Parc des Hautes Ourmes Rennes 6 juillet 2025

Gratuit

Découvrez la Block Party de Dooinit et rejoignez-nous autour d’un barbecue, de jeux pour enfants, d’une animation breakdance et d’une initiation au graffiti.

La Block Party, fête de quartier regroupant le voisinage autour de musiciens et de nourriture afro-américaine, a joué un rôle prépondérant dans la culture hip-hop américaine des années 70. Découvrez la Block Party rennaise de Dooinit et rejoignez le parc des Hautes-Ourmes autour d’un barbecue, de jeux pour enfants, d’une animation breakdance avec la compagnie Primitif et d’une initiation au graffiti avec le Fresh Street Art. Des transats et un espace aménagé pour les amateurs et amatrices de danse seront mis à disposition.

Le producteur rennais J-Zen, signé sur le label Dooinit Music, mettra cette journée en musique avec son alliance de beats lourds et de samples triturés au point de les rendre méconnaissables… Il y aura aussi DJ Flaya. Originellement danseur, il puise dans son patrimoine culturel métissé entre le Brésil et l’Angleterre, ainsi que son goût prononcé pour les musiques issues de la culture hip-hop afin de proposer un panel de musiques très étendu sachant être polyvalent et versatile pour répondre à toute demande, tout en restant spécialisé dans le hip-hop et la funk.

Un beau dimanche en perspective !

En partenariat avec Les Tombées de la Nuit

Début : 2025-07-06T12:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-06T17:00:00.000+02:00

Parc des Hautes Ourmes, 195 Rue de Vern, 35200 Rennes, France