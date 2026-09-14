Doppler + Citron sucré à la Soute Jardin du Verney Chambéry

Informations pratiques

Chambéry

Doppler + Citron sucré à la Soute

Jardin du Verney Cité des Arts Chambéry Savoie

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:30:00

fin : 2026-10-15 23:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Concert Noise et punk à La Soute : Doppler + Citron Sucré

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Jardin du Verney Cité des Arts Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 71 76 40 communication@apejs.org

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English :

Noise and Punk Concert at La Soute: Doppler + Citron Sucr%E9

L’événement Doppler + Citron sucré à la Soute Chambéry a été mis à jour le 2026-09-09 par Grand Chambéry Alpes Tourisme