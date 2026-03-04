Doppler Trio · Eurofonik #14, Portevent, Nantes

Doppler Trio · Eurofonik #14 Jeudi 5 mars, 20h30 Portevent Loire-Atlantique

5 – 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-05T20:30:00+01:00 – 2026-03-05T23:30:00+01:00

Fin : 2026-03-05T20:30:00+01:00 – 2026-03-05T23:30:00+01:00

Dans le cadre du festival Eurofonik #14

Sophie Bardou (violon, alto), Samuel Gauthier (concertinas) et Elien Badaire (banjo) vous embarquent avec eux pour découvrir leur vision de la musique traditionnelle irlandaise, à bord du Doppler Trio. À l’instar de son nom, le Doppler Trio joue avec les fréquences, les tonalités des morceaux et les tessitures des instruments, tantôt plus graves, tantôt plus légers, et jongle avec des énergies, rendant à chaque air son caractère unique. Son répertoire est choisi avec soin car chaque mélodie transporte avec elle une signification particulière que le trio revisite et met en ondes. Vous serez touché par leur musique, profonde et envoûtante et par « l’effet Doppler Trio » qui vous emportera, le temps d’un concert, sur ses ondes mouvantes…

Portevent 1 boulevard Henry Orrion Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire

Doppler Trio revisite la musique traditionnelle irlandaise avec violon, alto, concertinas et banjo. Jeux de tonalités pour un concert profond, envoûtant et vibrant, porté par leur univers singulier.

DR