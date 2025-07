D’or et d’oreillers Bibliothèque Bellangerais Rennes

D’or et d’oreillers Bibliothèque Bellangerais Rennes 15 novembre – 20 décembre Ille-et-Vilaine

entrée libre

Découvrez les planches dessinées par Mayalen Goust pour l’adaptation en bande dessinée du roman de Flore Vesco : D’or et d’oreillers.

Mayalen Goust est une illustratrice rennaise. Sa technique associe le dessin à la main et sur ordinateur.

Dates et horaires :

Début : 2025-11-15T10:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-20T18:00:00.000+01:00

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine