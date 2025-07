D’or et d’oreillers : concert dessiné Bibliothèque Bellangerais Rennes

D’or et d’oreillers : concert dessiné Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 21 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

réservation conseillée

Mayalen Goust, illustratrice de la bande dessinée D’or et d’oreillers, dessine en direct accompagnée d’un contrebassiste et d’une comédienne qui lit des extraits de l’histoire.

Concert dessiné suivi d’une séance de dédicaces.

Début : 2025-11-21T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-21T19:30:00.000+01:00

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine