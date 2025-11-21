D’or et d’oreillers – Focus sur Mayalen Goust Bibliothèque de la Bellangerais Rennes 21 novembre et 2 décembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez le travail de Mayalen Goust, illustratrice rennaise, lors d’une exposition qui aura lieu du 15 NOVEMBRE au 20 DECEMBRE à Bibliothèque la Bellangerais. Deux rencontres sont aussi organisées.

**Mayalen Goust** est une illustratrice rennaise. En 2024, elle adapte avec brio le roman ado de Flore Vesco « D’or et d’oreillers » dont vous pourrez découvrir certaines planches à la bibliothèque lors d’une **exposition qui aura lieu du 15 NOVEMBRE au 20 DECEMBRE dans la galerie du patio** située entre la Maison de Quartier et la Bibliothèque de la Bellangerais.

Vous aurez également l’occasion de rencontrer Mayalen Goust lors du **concert dessiné autour de « D’or et d’oreillers » le vendredi 21 NOVEMBRE à 18h30 à la Maison de Quartier La Bellangerais** et dans le cadre d’une **balade littéraire le mardi 2 DECEMBRE à 17h30**.

Réservation conseillée au 02 23 62 26 40 ou par mail à [bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr](mailto:bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-21T18:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-02T18:30:00.000+01:00

02 23 62 26 40 bibliotheque.bellangerais@ville-rennes.fr

Bibliothèque de la Bellangerais 5 Bis Rue du Morbihan, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine