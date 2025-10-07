Dora de l’enfer à la Lune Breteil

mardi 7 octobre 2025.

Dora de l’enfer à la Lune

2 Rue Joseph Berree Breteil Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-15

2025-10-07

Du mardi 07 au mercredi 15 octobre 2025

Une exposition témoignage

Noëlle Nicolo, habitante de Breteil, a voulu connaître l’histoire de son oncle Georges Malpart, déporté dans le camp de concentration de Dora en juillet 1944, alors qu’il n’avait que 14 ans. Son enquête lui a permis de retracer le parcours de son oncle et l’a plongée dans l’horreur de Dora, où étaient fabriqués dans des conditions effroyables les missiles V2, ancêtres des fusées qui, quelques années plus tard, ont mené les humains sur la Lune.

Elle livre le fruit de ses recherches dans cette exposition-témoignage.

Rencontre prévue avec Noëlle Nicolo le samedi 11 octobre 2025 à 11h.

Ados/Adultes. Gratuit, accès libre aux heures d’ouverture de la médiathèque. .

2 Rue Joseph Berree Breteil 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 06 09 89

