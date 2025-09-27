Dorceau se raconte Visites guidées Dorceau Rémalard en Perche

Dorceau 35 Rue de la Tuilerie Rémalard en Perche Orne

Début : 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-28

2025-09-27 2025-09-28

Visites guidées au départ de la place de Dorceau.

Après Rémalard, l’Association Patrimoine et Orgue de Rémalard crée un audioguide de visite pour Dorceau. A l’occasion de son lancement officiel, deux visites sont proposées pour remonter le temps à travers les rues et lieux-dits du village. .

Dorceau 35 Rue de la Tuilerie Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

L’événement Dorceau se raconte Visites guidées Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-08-25 par OT CdC Coeur du Perche