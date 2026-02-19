Dordogne 500 ans d’images de la rivière

Salle de la Rode Domme Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Dordogne 500 ans d’images de la Rivière Ventes et dédicaces de Romain Bondonneau qui présentera son livre sur les images de la rivière Dordogne lors d’une conférence le samedi 28 février à 18h à la salle de la rode de Domme

Entrée libre-Infos au 06 02 20 04 98 OCD.

Salle de la Rode Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98

English :

Dordogne 500 ans d’images de la Rivière: Sales and book signing by Romain Bondonneau, who will present his book on images of the Dordogne River at a conference on Saturday February 28 at 6 pm at the Salle de la Rode in Domme

Free admission-Info on 06 02 20 04 98 OCD.

L’événement Dordogne 500 ans d’images de la rivière Domme a été mis à jour le 2026-02-17 par Périgord Noir Vallée Dordogne