Dorf EM’Fascht – Hirsingue, 31 mai 2025 11:00, Hirsingue.

Haut-Rhin

Dorf EM’Fascht rue des Tilleuls Hirsingue Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-05-31 11:00:00

fin : 2025-06-01

2025-05-31

2025-06-01

…de la danse, des animations, de la musique, des manèges, de la restauration!

Pour réserver le gigot d’agneau à la broche, merci de contacter le 06 08 04 19 43 !

Le Dorf EM’Fascht revient pour sa 4ème édition !

AU PROGRAMME :

Samedi 31 mai à partir de 17h :

Danse et animation :

21h : Spectacle de danse par les danseurs de l’Ensemble Musical et Folklorique de Hirsingue

22h : DJ Patrick

Restauration : Grillades, viennoises, frites, tartes flambées, pâtisseries

Dimanche 4 juin à partir de 11h :

Danse et musique :

11h30 : Spectacle de l’École de Danse de Hirsingue

13h30 : Concert de la musique Concordia de Waldighoffen

Restauration : Grillades, viennoises, frites, pâtisseries

UNIQUEMENT LE DIMANCHE SUR RÉSERVATION : Gigot d’agneau à la broche, flageolets, frites

Pour réserver, merci de contacter le 06 08 04 19 43 0 .

rue des Tilleuls

Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est emf.hirsingue@gmail.com

English :

…dancing, animations, music, rides, catering!

To reserve the leg of lamb on the spit, please contact 06 08 04 19 43!

German :

…Tanz, Animationen, Musik, Karussells, Essen und Trinken!

Um die Lammkeule am Spieß zu reservieren, wenden Sie sich bitte an 06 08 04 19 43!

Italiano :

…balli, animazione, musica, giostre, ristorazione!

Per prenotare il cosciotto di agnello allo spiedo, contattare lo 06 08 04 19 43!

Espanol :

…¡baile, animación, música, atracciones, catering!

Para reservar la pierna de cordero al asador, póngase en contacto con el 06 08 04 19 43

