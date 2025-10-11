Dorian – par le Théâtre du Héron et la Compagnie Big Bonobo Théâtre (Le) – Rezé Rezé

Dorian – par le Théâtre du Héron et la Compagnie Big Bonobo Théâtre (Le) – Rezé Rezé samedi 11 octobre 2025.

Gratuit : non 15 € 15 € Billetterie sur helloasso.com/associations/le-theatre-du-heron/evenements/dorian Tout public

Pièce de Phoebe Eclair-Powell et Owen HorsleyMise en scène : Flore Vialet,Avec au plateau : Océan, Clément-Amadou Sall et Gaspard Legendre. Jouée pour la première en France, cette adaptation exaltante du roman d’Oscar Wilde est un hommage à la culture queer. Sa joie, son utopie, sa subversion, ses luttes et ses contradictions.Elle entremêle la trajectoire de deux hommes victoriens : Oscar et Dorian. Leurs jours de gloire, leurs nuits de débauche et leur inévitable chute. Personnages de cabaret, de soap opéra, de tragédies shakespeariennes. Du glamour, du grotesque, du camp. Queers d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Cette version du mythe de Dorian Gray esquisse les contours lumineux d’une utopie au présent. Le texte d’Eclair-Powell et Horsley s’inscrit dans les problématiques actuelles de représentation des minorités et interroge la place des personnes racisées, issues de classes populaires et/ou queers dans le monde occidental postcolonial. Notre dramaturgie autant que notre manière de travailler entend poser la question de la classe, de la race, du genre et de leurs représentations sur et au bord du plateau. Rendez-vous dès 19h30 pour un pré-show avec le dramaturge du spectacle pour découvrir comment les questions queer du spectacle ont été abordées. En lien avec le spectacle, des rendez-vous sont aussi programmés à la Maison de l’Europe/Europa Nantes :- mercredi 8 octobre 2025 de 19h à 20h30 : Atelier « Traduire pour la scène », avec le dramaturge et traducteur du spectacle.- dimanche 12 octobre 2025 de 14h30 à 15h30 : Table ronde « Retour sur le processus de traduction et de mise en scène », en présence des traducteurs/traductrices, de la metteuse en scène et du dramaturge de la pièce.

Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr https://www.helloasso.com/associations/le-theatre-du-heron/evenements/dorian