Dorica Castra, école primaire Nicéphore Niépce, Saint-Loup-de-Varennes

Informations pratiques

Dorica Castra 9 novembre – 18 décembre école primaire Nicéphore Niépce Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-09T09:00:00+01:00 – 2026-11-09T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-18T14:00:00+01:00 – 2026-12-18T17:00:00+01:00

« Dorica castra, des liens en images » est un projet démocratique de création participative sur le territoire chalonnais à la croisée de la création photographique, de la rencontre et de la recherche.

Pour le Bicentenaire de la Photographie, le musée Nicéphore Niépce sort de ses murs et accompagne des processus créations photographiques où chacun.e, professionnel.le de l’art ou non, peut être acteur.rice. Des artistes s’installent sur un temps long dans des lieux publics qui ne sont pas dédiés à la culture, en font des ateliers de création ouverts. Le dialogue s’instaure avec des collections du musée, leur création en cours et votre participation. Le musée vous propose de bouleverser les rapports habituels à la création artistique et d’expérimenter un processus artistique visibilisé et mis en partage. Vous êtes ainsi invité.e à co-créer !

Un collectif de chercheuses en art et en ergonomie accompagne, questionne et analyse ce qui se produit entre les images et pour chacun de nous.

Avec les artistes : Marielsa Niels, Valérie Frossard, Morgane Denzler + Erika Meda

et les chercheuses en art et en ergonomie : Muriel Prévot-Carpentier, Anne Bationo-Tillon et Raphaële Bertho.

Pour ces deux sessions à l’école de Saint-Loup-de-Varennes, c’est l’artiste Marielsa Niels qui sera présente.

Cette action est soutenue par la Drac Bourgogne-Franche-Comté, le Département de Saône et Loire, l’Agence nationale de la Cohésion Territoriale, le Grand Chalon et la Caisse d’Allocations familiales.

Dorica Castra se déploiera sur d’autres lieux entre septembre 2026 et juillet 2027, soyez à l’affût !

école primaire Nicéphore Niépce 3 avenue de l’église, 71240 Saint-Loup-de-Varennes Saint-Loup-de-Varennes 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33(0)385441274

« Dorica castra, des liens en images » est un projet démocratique de création participative sur le territoire chalonnais à la croisée de la création photographique, de la rencontre et de la recherche.

Ceci n’est pas une exposition, c’est un mouvement au musée Nicéphore Niépce © Marielsa Niels