Dormir debout Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-08 16:00 – 17:15

Gratuit : non 14€50 Tarif plein : 14€50Tarif COS : 10€50Tarif réduit : 9€50Tarif adhérent : 7€50 Adulte, En famille

« J’ai réussi à tout rater, même mes échecs. »Jean Guy ne sait plus depuis quand il ne dort pas. Esseulé dans sa chambre et sa tête, il invite et règle ses comptes avec ses proches, sa psy, ses parents, l’enfant qu’il n’a pas eu… Il rejoue son histoire, ses échecs, ses désirs pour remettre, maladroitement, de l’ordre dans sa vie.Mais enfin, quel sens y a t-il à se lever quand on ne s’est jamais couché ?Drôle, émouvant et percutant, ce spectacle nous invite à nous immiscer dans la tête de ceux qui ne dorment plus. À partir de 15 ans | Durée : 1h15 Auteur.ice : Jean-Philippe PerdriauCompagnie : Collectif Les kadorsMise en scène : Marc JaminComédienn.es : Jean-Philippe PerdriauScénographe : Alice BoulouinCompositeur : Antoine Quenet-RenaudCrédit photos : Bruno Grué & Alice Boulouin

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/?rwstep=product&re-product-id=323506



Afficher la carte du lieu Théâtre du Cyclope et trouvez le meilleur itinéraire

