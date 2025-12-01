Dorothée danse et Les P’tits loups Parvis de la Mairie Montélimar

Dorothée danse et Les P’tits loups

Rejoignez nous pour la représentation de danse de l’école Dorothée Danse et Les P’tits Loups, avec de jolis costumes sur le thème de Noël, pour clôturer en beauté les festivités le 24 décembre.

Parvis de la Mairie Centre-ville de Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 09 71 tessa.vanchinhdugo@montelimar-agglo.fr

English :

Join us for a dance performance by Dorothée Danse and Les P’tits Loups, featuring Christmas-themed costumes, to round off the festivities on December 24.

German :

Begleiten Sie uns bei der Tanzaufführung der Schule Dorothée Danse und Les P’tits Loups mit hübschen Kostümen zum Thema Weihnachten, um die Feierlichkeiten am 24. Dezember gebührend abzuschließen.

Italiano :

Unisciti a noi per uno spettacolo di danza di Dorothée Danse e Les P’tits Loups, con bellissimi costumi a tema natalizio, per concludere le feste in bellezza il 24 dicembre.

Espanol :

Acompáñenos en un espectáculo de danza a cargo de Dorothée Danse y Les P’tits Loups, con hermosos trajes de temática navideña, para poner el broche de oro a las fiestas por todo lo alto el 24 de diciembre.

