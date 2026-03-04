Dorothée en tournée, Zénith de Nantes Métropole, Saint-Herblain

Dorothée en tournée Dimanche 26 avril, 17h00 Zénith de Nantes Métropole Loire-Atlantique

39 € à 79 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T17:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Concert

Après l’immense succès de l’émission « Merci Dorothée ! » célébrant sa fabuleuse carrière (5 millions de téléspectateurs) et suite au carton de l’annonce de son retour sur scène au Palais des Congrès de Paris les 4 et 5 avril 2026, sold out en l’espace de quelques minutes, Dorothée, l’icône de plusieurs générations, réserve une nouvelle surprise au public.

Entourée de musiciens et de danseurs, elle écrira un nouveau chapitre de son histoire scénique et musicale, et proposera un concert exceptionnel centré autour de ses plus grands tubes… mais aussi des surprises et beaucoup d’émotion !

Zénith de Nantes Métropole Boulevard du Zénith, Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Loire-Atlantique Pays de la Loire

