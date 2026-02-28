Dorothée en tournée Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-26 17:00 –

Gratuit : non 39 € à 79 € 39 € à 79 € Billetteries : zenith-nantesmetropole.com/shows/DOROTHEE-21755 Tout public

Concert Après l’immense succès de l’émission « Merci Dorothée ! » célébrant sa fabuleuse carrière (5 millions de téléspectateurs) et suite au carton de l’annonce de son retour sur scène au Palais des Congrès de Paris les 4 et 5 avril 2026, sold out en l’espace de quelques minutes, Dorothée, l’icône de plusieurs générations, réserve une nouvelle surprise au public. Entourée de musiciens et de danseurs, elle écrira un nouveau chapitre de son histoire scénique et musicale, et proposera un concert exceptionnel centré autour de ses plus grands tubes… mais aussi des surprises et beaucoup d’émotion !

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

