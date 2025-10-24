DOROTHEE – HALLE TONY GARNIER Lyon

DOROTHEE Début : 2026-04-10 à 20:00. Tarif : – euros.

ALEXANDRE SORIN PRODUCTIONS PRESENTEDOROTHÉESE RETROUVER… Après l’immense succès de l’émission Merci Dorothée ! célébrant sa fabuleuse carrière et qui a réuni près de 5 millions de téléspectateurs sur TF1 et suite au carton de son retour sur scène au Palais des Congrès de Paris les 4 et 5 avril 2026, sold out en l’espace de quelques minutes, Dorothée, l’icône de plusieurs générations, réserve une nouvelle surprise au public. En effet, 15 ans après sa dernière série de concerts à l’Olympia et Bercy, Alexandre Sorin Productions en accord avec JLA Productions a le plaisir d’annoncer le retour tant attendu de Dorothée sur scène pour deux représentations exceptionnelles au Palais des Congrès de Paris, le samedi 4 avril 2026 et le dimanche 5 avril 2026 et également en tournée. Entourée de musiciens et de danseurs, Dorothée écrira un nouveau chapitre de son histoire scénique et musicale, et proposera un concert exceptionnel centré autour de ses plus grands tubes… mais aussi de surprises et de beaucoup d’émotion ! Dorothée déclare :« Tout cet amour que vous m’avez témoigné depuis tant d’années, m’a fait réaliser que vous retrouver sur scène devenait une évidence. Se retrouver… pour le plaisir de partager les refrains qui ont jalonné nos vies. Se retrouver… tous ensemble, et vous entendre chanter à mes côtés. Se retrouver… pour se dire que ce n’est jamais terminé. Je compte sur vous ! »

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69