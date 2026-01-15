Dorothée Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement
Dorothée Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement vendredi 10 avril 2026.
Dorothée
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône
Tarif : 39 – 39 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10 20:00:00
Date(s) :
2026-04-10
Après l’immense succès de l’émission Merci Dorothée, l’icône de plusieurs générations, réserve une nouvelle surprise au public !
.
Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
After the huge success of Merci Dorothée, the icon of several generations has a new surprise in store for the public!
L’événement Dorothée Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme