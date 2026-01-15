Dorothée Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Dorothée

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 39 – 39 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10 20:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Après l’immense succès de l’émission Merci Dorothée, l’icône de plusieurs générations, réserve une nouvelle surprise au public !

.

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

After the huge success of Merci Dorothée, the icon of several generations has a new surprise in store for the public!

L’événement Dorothée Lyon 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-12 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme