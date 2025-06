Val-d'Oise

Début : 2025-07-04T17:00:00 – 2025-07-04T17:45:00

Fin : 2025-07-05T15:30:00 – 2025-07-05T16:15:00

Dors et Déjà

Fugue en 2 tons 3 mouvements

DORS ET DÉJÀ met en scène l’épopée quotidienne et surréaliste de deux femmes suspendues entre ciel et terre, entre sol et ré bémol.

Dors et Déjà – car c’est leurs noms- trottent après le temps qui ne passe pas, se renvoient la balle des secondes et montent les journées en neige.

Comme échappées de l’univers de Lewis Carroll, elles tentent de faire avancer ce temps élastique et d’aligner les aiguilles récalcitrantes des horloges. Noyées dans ce temps indéfini, l’ennui et l’attente leur donnent des ailes. Elles dansent et chantent, se disputent et trinquent, jouent, gagnent et perdent.

Une fugue croustillante et syncopée pour toute la famille, rythmée par les deux interprètes comédiennes, chanteuse pour l’une et circassienne pour l’autre.

Nil Admirari Nil Obstrat 53 rue d’Epluches 95 310 Saint Ouen l’Aumône Saint-Ouen-l’Aumône 95310 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://labalbutie.com/dors-et-deja/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 81 91 46 63 »}, {« type »: « email », « value »: « diffusion.labalbutie@gmail.com »}]

Compagnie La Balbutie – Juliette Plihon théâtre cirque chant spectacle familial pour le plein air et l’espace public

J-M Paroissien