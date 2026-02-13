Dos crawlé, nage papillon… venez découvrir ces champions du grand bassin ! Place Blot Caen
Dos crawlé, nage papillon… venez découvrir ces champions du grand bassin ! Place Blot Caen mercredi 6 mai 2026.
Place Blot Jardin des Plantes Caen Calvados
Début : 2026-05-06 20:00:00
fin : 2026-05-06 22:00:00
2026-05-06
Partez à la découverte des amphibiens, une faune aquatique surprenante qui peuple nos mares et points d’eau.
Place Blot Jardin des Plantes Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 30 48 38 accueil-ev@caen.fr
English :
Discover amphibians, the surprising aquatic fauna that inhabit our ponds and waterholes.
