Dos Madres, Le Vox, Mayenne

Dos Madres Samedi 14 mars, 13h30 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T13:30:00+01:00 – 2026-03-14T15:19:00+01:00

Fin : 2026-03-14T13:30:00+01:00 – 2026-03-14T15:19:00+01:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=7MVNO »}]

Reflets du cinéma – Il y a 20 ans, on a séparé Vera de son fils à la naissance. Depuis, elle le recherche sans relâche, mais son dossier a mystérieusement disparu des archives espagnoles. Il y a 20… Le Vox Dos Madres