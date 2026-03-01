Dos Madres Les Reflets du Cinéma Cinéville

25 Quai André Pinçon Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 16:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Dans le cadre des Reflets du cinéma Hispanique

Il y a 20 ans, on a séparé Vera de son fils à la naissance. Depuis, elle le recherche sans relâche, mais son dossier a mystérieusement disparu des archives espagnoles. Il y a 20 ans, Cora adoptait un fils, Egoz. Aujourd’hui, le destin les réunit tous les trois. Ensemble, ils vont rattraper le temps perdu et prendre leur revanche sur ceux qui leur ont volé.

Inspiré par le scandale des 300 000 bébés retirés à leurs mères par le régime franquiste, Dos Madres est un puzzle romanesque inventif en forme d’hommage aux films politiques des années 1970 doublé d’une grande histoire d’amitié.

Dos madres surprend d’abord par la rigueur et l’originalité de sa mise en scène, très graphique, mais c’est pour mieux nous plonger au cœur de la quête de son héroine, qui retrouve son fils qu’on lui a enlevé, et qui est bien décidée à prendre sa revanche sur le gouvernement espagnol. A voir ! Atmosphères 53.

•Cinéville, Laval .

25 Quai André Pinçon Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

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English :

As part of the Reflets du cinéma Hispanique festival

L’événement Dos Madres Les Reflets du Cinéma Cinéville Laval a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME