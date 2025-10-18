Dosage du Nébula Domaine Bayard Monein

Dosage du Nébula Domaine Bayard Monein samedi 18 octobre 2025.

Domaine Bayard 30 Chemin Pierrette Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 30 – 30 – EUR

Inspiré des Journées Européennes du Patrimoine, Vignobles en Scène est le grand rendez-vous annuel de l’œnotourisme en France. Chaque 3ᵉ week-end d’octobre, les destinations labellisées Vignobles & Découvertes vous proposent un programme riche et accessible, pour vivre le vignoble autrement. Dégustations, balades, spectacles, rencontres… Un moment unique pour (re)découvrir la diversité des terroirs français, entre culture, patrimoine et plaisir des sens.

Glissez vous dans la peau d’un oenologue en participant à cette expérience confidentielle qu’est le dosage de la méthode champenoise. Avant de laisser le vin effervescent, le Nébula, quitter le domaine, plusieurs bouteilles sont dégustées à l’aveugle. La différence entre elles ? La quantité de sucre résiduel. Préparez vous à déceler les subtiles différences entre les vins. Trois vins seront dégustés puis apéritif accompagné de tapas. .

Domaine Bayard 30 Chemin Pierrette Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 58 43 20 laborde.bayard@gmail.com

