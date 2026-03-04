D’OSE (yoga-méditation-ecstatic), Darwin Éco-système, Bordeaux
D’OSE (yoga-méditation-ecstatic) Vendredi 20 mars, 18h30 Darwin Éco-système Gironde
Sur billetterie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-20T18:30:00+01:00 – 2026-03-20T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-20T18:30:00+01:00 – 2026-03-20T20:00:00+01:00
Bordeaux 2026
Nomade je reste…
Et surtout ma volonté est de garder le lien,
celui qu’on a créé ensemble depuis 2 ans maintenant.
La magicienne D’Ose est de retour à la friche urbaine entre le bois, la pierre et le métal
Laboratoire de transitions…
Équation parfaite pour une bonne D’Ose du vivant.
Ensemble pour ce passage vers le printemps:
La métamorphose
D’Ose c’est quoi?
La nouvelle performance collective du corps en immersion avec casque connecté fondée par Anne Cécile Moreau inspiré des méthodes de méditation, yoga et danse ectsatic D’Ose c’est quoi? Une performance collective du corps en immersion avec casque connecté fondée par Anne Cécile Moreau inspiré des méthodes de méditation, yoga et danse ecstatic
Tarif : 26 euros
Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine
Une immersion méditative avec casque connecté. yoga immersion
