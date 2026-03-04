D’OSE (yoga-méditation-ecstatic), Darwin Éco-système, Bordeaux

D’OSE (yoga-méditation-ecstatic) Vendredi 20 mars, 18h30 Darwin Éco-système Gironde

Sur billetterie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T18:30:00+01:00 – 2026-03-20T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T18:30:00+01:00 – 2026-03-20T20:00:00+01:00

Bordeaux 2026

Nomade je reste…

Et surtout ma volonté est de garder le lien,

celui qu’on a créé ensemble depuis 2 ans maintenant.

La magicienne D’Ose est de retour à la friche urbaine entre le bois, la pierre et le métal

Laboratoire de transitions…

Équation parfaite pour une bonne D’Ose du vivant.

Ensemble pour ce passage vers le printemps:

La métamorphose

________

D’Ose c’est quoi?

D'Ose c'est quoi?

La nouvelle performance collective du corps en immersion avec casque connecté fondée par Anne Cécile Moreau inspiré des méthodes de méditation, yoga et danse ecstatic

Tarif : 26 euros

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/d-ose-bordeaux-bivouac »}]

Une immersion méditative avec casque connecté. yoga immersion

@StudioSauvages