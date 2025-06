DOSIS Festival Terrain de foot Saint-Fiacre 4 juillet 2025 07:00

Côtes-d’Armor

DOSIS Festival Terrain de foot Le Bourg Saint-Fiacre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-04

Ne manquez pas l’événement qui marque le début de l’été ! Le Dosis Festival s’installe à Saint Fiacre avec plus de dix concerts en deux jours, et des animations encore plus fun les unes que les autres ! Imaginez-vous au bord d’un lac, bercé par l’air frais de la nature et les rythmes envoûtants de la musique du festival. Préparez-vous à faire la fête jusqu’au bout de la nuit ! Alors, rassemblez vos amis et venez célébrer l’été au Dosis Festival !

Au programme DJ Set, Concerts, Concours de Boules Bretonnes, Bublle Foot, Concours de Palets, Tatouage, Château Gonflable, Jeux Géants, Bar, Restauration et plein d’autres surprises… .

Terrain de foot Le Bourg

Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement DOSIS Festival Saint-Fiacre a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de tourisme Falaises d’Armor