Saint-Fiacre

DOSIS Festival

Le Bourg Saint-Fiacre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03 04:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Ne manquez pas l’événement qui marque le début de l’été ! Le Dosis Festival s’installe à nouveau à Saint Fiacre avec plusieurs concerts et des animations encore plus fun les unes que les autres ! Imaginez-vous au bord d’un lac, bercé par l’air frais de la nature et les rythmes envoûtants de la musique du festival. Préparez-vous à faire la fête jusqu’au bout de la nuit ! Alors, rassemblez vos amis et venez célébrer l’été au Dosis Festival !

Au programme DJ Set, Concerts, Concours de Boules Bretonnes en nocturne, Fluo Party, Bar, Restauration et plein d’autres surprises… .

Le Bourg Saint-Fiacre 22720 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement DOSIS Festival Saint-Fiacre a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme Falaises d’Armor