Dossier 137 | Avant-première Cinémas Le Méjan (Actes Sud) Arles

Vendredi 26 septembre 2025 de 21h à 23h. Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-09-26 21:00:00

fin : 2025-09-26 23:00:00

2025-09-26

En écho à cette avant-première, (re)découvrez aussi le film culte de Dominik Moll, Harry un ami qui vous veut du bien, projeté la même semaine, dans le cadre du festival Play it Again !

Synopsis

Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.



De Dominik Moll

Avec Léa Drucker, Guslagie Malanda, Jonathan Turnbull .

Cinémas Le Méjan (Actes Sud) 23 Place Nina Berberova Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

English :

Echoing this preview, also (re)discover Dominik Moll’s cult film, Harry, a friend who wants the best for you, screened the same week, as part of the Play it Again festival!

German :

Entdecken Sie in Anlehnung an diese Vorschau auch Dominik Molls Kultfilm „Harry, ein Freund, der das Beste für dich will“ (wieder), der in derselben Woche im Rahmen des Play it Again-Festivals gezeigt wurde!

Italiano :

Facendo eco a questa anteprima, (ri)scoprite anche il film cult di Dominik Moll, Harry, a friend who wants the best for you, proiettato la stessa settimana, nell’ambito del festival Play it Again!

Espanol :

Haciendo eco de este avance, también (re)descubre la película de culto de Dominik Moll, Harry, un amigo que quiere lo mejor para ti, proyectada la misma semana, ¡como parte del festival Play it Again!

