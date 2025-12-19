Dossier 137 Château-Salins

Dossier 137

2 rue poincaré Château-Salins Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-01-02 20:30:00

fin : 2026-01-06 23:00:00

2026-01-02 2026-01-04 2026-01-06

Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro.Tout public

2 rue poincaré Château-Salins 57170 Moselle Grand Est +33 3 87 05 10 52

Case 137 appears to be just another case for Stéphanie, an investigator with the IGPN, the French police force. A tense demonstration, a young man wounded by LBD fire, circumstances to be clarified in order to establish responsibility… But an unexpected element is about to trouble Stéphanie, for whom dossier 137 becomes more than just a number.

