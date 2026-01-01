Dossier 137 Centre socioculturel Le Donjon
Dossier 137
Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon Allier
Tarif : 3.5 – 3.5 – EUR
Tarif réduit
-16 ans, Carte Mobilité Inclusion
Début : 2026-01-24 17:00:00
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Film de Dominik Moll avec Léa Drucker
Centre socioculturel 2 lot. Bois d’amour Le Donjon 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 73 01 98 udaar03@wanadoo.fr
English :
Film by Dominik Moll starring Léa Drucker
