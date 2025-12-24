Dossier 137, Rothau
Dossier 137, Rothau samedi 10 janvier 2026.
Dossier 137
rue des Déportés Rothau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-01-10 20:30:00
fin : 2026-01-10 22:30:00
Date(s) :
2026-01-10
Tout public
Le dossier 137 est en apparence une affaire de plus pour Stéphanie, enquêtrice à l’IGPN, la police des polices. Une manifestation tendue, un jeune homme blessé par un tir de LBD, des circonstances à éclaircir pour établir une responsabilité… Mais un élément inattendu va troubler Stéphanie, pour qui le dossier 137 devient autre chose qu’un simple numéro. .
rue des Déportés Rothau 67570 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 09 49 contact@cinema-leroyal.fr
English :
L’événement Dossier 137 Rothau a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche