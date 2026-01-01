D’où qu’on vienne Saint-André-les-Vergers

D’où qu’on vienne

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Une odeur de marée, un regard, un tourbillon de métro, il suffit d’un rien, parfois juste d’un refrain, pour effleurer le pays des souvenirs.



Depuis leur salon, Les Repriseuses de l’Ouest se promènent de chanson en chanson, comme on traverse des lieux qu’on a connus, qu’on aimerait connaître, ou qu’on imagine.



Un spectacle intergénérationnel et interactif, plein d’humour et de tendresse où les petits découvriront les chansons françaises de la scène d’hier et d’aujourd’hui et les grands replongeront dans leurs souvenirs.



Distribution

Leonor Bolcatto chant, guitare, charango

Marie Lemesle chant, accordéon, guitare .

Espace Gérard Philipe Saint-André-les-Vergers 10120 Aube Grand Est +33 3 25 49 62 81 billetterie.egp@ville-saint-andre-les-vergers.fr

