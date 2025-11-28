D’où viennent les danes traditionnelles du Perche ? Sablons sur Huisne

D’où viennent les danes traditionnelles du Perche ?

Conférence de Julien DUPRÉ Un panorama historique des formes de danses de la Renaissance à la fin du XIX ème siècle.

Démonstration de musiques et danses du Perche en fin de rencontre.

Pratique à la salle des fêtes de Condeau Entrée libre. Une organisation de TradOrne en partenariat avec la commune de Sablons-sur-Huisne. .

