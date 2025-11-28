D’où viennent les danes traditionnelles du Perche ? Sablons sur Huisne
D’où viennent les danes traditionnelles du Perche ?
Condeau Sablons sur Huisne Orne
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28
2025-11-28
Conférence de Julien DUPRÉ Un panorama historique des formes de danses de la Renaissance à la fin du XIX ème siècle.
Démonstration de musiques et danses du Perche en fin de rencontre.
Pratique à la salle des fêtes de Condeau Entrée libre. Une organisation de TradOrne en partenariat avec la commune de Sablons-sur-Huisne. .
Condeau Sablons sur Huisne 61110 Orne Normandie contact@tradorne.net
