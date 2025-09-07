Douaniers et fraudeurs au début du 20ème siècle Villeneuve-d’Ascq

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq Nord

Début : 2025-09-07 13:30:00

fin : 2026-02-13 17:00:00

2025-09-07 2026-02-13

**Du 7 septembre 2025 au 13 février 2026, le Musée du Terroir revient sur l’histoire frontalière dans nos campagnes au début du 20ème siècle.**

Même si la frontière belge ne passe pas à Villeneuve d’Ascq, Ascq est à 7 km de la frontière belge et a longtemps accueilli une caserne des Douanes.

Le Musée du Terroir consacre donc sa nouvelle exposition temporaire aux douaniers et aux fraudeurs qui ont longtemps arpenté nos campagnes.

Découvrez l’ingéniosité des fraudeurs ainsi que les méthodes des douaniers pour les contre carrer.

Avec des objets issus des collections du Musée du Terroir, du Musée de la Vie Frontalière de Godewaersvelde et du Musée des Arts et Traditions Populaires de Wattrelos.

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Le 1er dimanche du mois et les jours fériés de 14h30 à 17h30.

Compris dans le billet d’entrée du musée.

Gratuit le 1er dimanche du mois. .

12 Carrière Delporte Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 3 20 91 87 57 museeduterroir@villeneuvedascq.fr

