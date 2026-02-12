Douarnenez 1924, Stourn ar Pennoù sardin Musée de Bretagne Rennes
Douarnenez 1924, Stourn ar Pennoù sardin Musée de Bretagne Rennes Mardi 3 mars, 17h00 Ille-et-Vilaine
gratuit
D’an 20 a viz Gwengolo 1924 e krogas un harz-labour e friturioù sardin Douarnenez.
E-pad 46 devezh e voe bodet ar gêr a-bezh gant ar stourm hag e voe sachet evezh ar vro. Al lugan « Pemp real a vo ! a voe kanet a-unvouezh a-hed ar vanifestadegoù. Goulenn a rae al labourerien-douar bezañ paeet 1,25 frank an eur.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-03-03T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-03-03T17:30:00.000+01:00
Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine